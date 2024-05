Wie sich die Geschichte im Iran wiederholt

KURIER: Kann man die Lage vor der Islamischen Revolution mit heute vergleichen?

Walter Posch: Es lassen sich Parallelen feststellen. Wie viel Kontinuität im System steckt, ist eines unserer Forschungsthemen. Im Sicherheitsapparat sehen wir eine große Kontinuität. So waren die 1950er-Jahre mit ihren Killerkommandos fürchterlich. Der Iran war schon vor der Islamischen Republik ein repressiver Staat. Das Land hat eine starke parlamentarische Tradition, aber keine demokratische. In der Gesellschaft schon gar nicht. Die Idealisierung des Vorgängerregimes stimmt einfach nicht, schließlich hat der Schah alle politischen Parteien aufgelöst.

Sie sagen auch, dass der Iran überaus inhomogen ist: Zentrum vs. Peripherie, verschiednen Sprachen und Identitäten ...

Zunehmend lautet die Frage nicht mehr, was das Regime macht, sondern, was der Iran für ein Staat ist. Da steckt größere Sprengkraft drinnen. Ich kenne von niemandem konkrete Ansätze, wie ein derart vielgestaltiges Land besser organisiert werden kann.

Welchen Einfluss hat der Tod von Präsident Raisi auf die Situation im Iran?

Keinen großen. Das System ist so weit stabil, dass die Machthaber wissen, was zu tun ist. Sie werden diesen Stresstest der Neuwahl, der jetzt kommt, wieder bestehen. Wobei das System zunehmend an Respekt verliert, auch unter den Anhängern. Das Regime geht aus den Krisen nicht mehr gestärkt hervor. Das ist ein Unterschied zu früher. Das Regime wird in der eigenen Gesellschaft Zug um Zug an Gestaltungskraft verlieren.

Und eine neue Integrationsfigur, wie es Khomeini war, ist nicht in Sicht?

Das sehe ich im Moment nicht. Sobald irgendjemand in der Gesellschaft akzeptabel wäre, sind alle diese Regime sehr gut darin, potenzielle Talente rechtzeitig auszuschalten.