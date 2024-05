Was bedeutet Raisis Tod für den Iran?

Am Sonntagnachmittag weihte Irans Präsident Ebrahim Raisi noch mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev an der Grenze zwischen den beiden Ländern lächelnd einen Staudamm ein. Aliyev sah die Zusammenkunft als „wichtiges Kapitel in der Geschichte der iranisch-aserbaidschanischen Beziehungen“, die zuletzt angespannt waren.