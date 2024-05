Hubschrauber mit iranischem Präsidenten offenbar abgestürzt

Ein Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord hat offenbar eine Bruchlandung hingelegt. "Unbestätigten Berichten zufolge hatte ein Hubschrauber mit Präsident Raisi an Bord einen Unfall in der Provinz Ost-Aserbaidschan", berichtete das staatliche iranische Fernsehen am Sonntag. Rettungskräfte seien im Einsatz, um den Hubschrauber zu finden, doch seien die Wetterbedingungen wegen dichten Nebels in der Gebirgsregion schlecht.