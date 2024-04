Iran: Wie viele Schritte sind es noch bis zur Atombombe?

Und als 2015 in Wien nach jahrelangem Ringen der internationale Atom-Iran-Deal festgezurrt wurde, war die Hoffnung groß: Der Iran würde so streng kontrolliert werden, dass eine geheime, nukleare Ausrüstung nicht mehr möglich wäre.

Drei Jahre später war diese Hoffnung dahin, Ex-US-Präsident Trump schoss den Deal in den Wind – und seither rüstet der Iran wieder mit voller Kraft auf.

Waffenfähiges Material

In ihrem jüngsten Bericht stellte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in Wien mit großer Besorgnis fest: Der Iran habe bereits rund 120 Kilogramm an 60-Prozent hoch angereichertem Uran vorrätig. Es ist waffenfähiges Material. Wird es auf 90 Prozent weiter angereichert, reichen laut Experten 50 Kilogramm für eine Atombombe.

Kann der Iran davon noch abgehalten werden? „Ein wirksames militärisches Vorgehen, etwa durch israelische Raketenangriffe auf iranische Atomanlagen, würde massive Militärschläge mit der Gefahr einer weiteren Eskalation nach sich ziehen“, glaubt Ulrich Schlie. Zudem gebe es mangels umfassender Kontrollen durch die IAEO derzeit auch „kein vollumfängliches Lagebild“ über den Entwicklungsstand der iranischen Nuklearwaffenambitionen.

Im Gegenteil: „Die Atomagentur hat nur Einsicht in die Anlagen und Materialien, die der Iran auch freigibt“, sagt der Nuklearexperte Pavel Podvig, der am UN-Institut für Abrüstungsforschung arbeitet. Zwar gebe es noch ein gewisses Restvertrauen, doch das werde mit der Zeit immer weniger.