Israel schlug zurück: Dreht sich jetzt die Spirale der Gewalt?

Es war nicht Israels erster Drohnenangriff auf iranische Ziele. Bereits 2023 kam es zu Drohnenangriffen auf eine Munitionsfabrik bei Isfahan und eine Ölraffinerie bei Täbris. Iran versucht, sich hinter seinen Stellvertreter-Kriegern zu verbergen - verbündete Milizen in fast allen Nahost-Staaten, die Israel immer wieder angreifen.

Der Angriff vom Freitag zeigt einmal deutlich: Wir können den Iran auch direkt aus der Luft angreifen. Nicht zu vergessen: Israel hat auch U-Boote.

Diesmal waren die USA im Voraus informiert - ohne dass Washington den Angriff bestätigen oder ablehnen musste. Ein israelischer Alleingang. Was auch die mit den USA und Israel verbündeten arabischen Anrainerstaaten außen vor ließ. Vergangene Woche noch hatte Jordanien die Unverletzlichkeit seines Luftraums angemahnt. Kurz vor dem Angriff gestern bekräftigte König Abdallah II. das regionale Bündnis.

Inoffiziell bestätigten auch andere Nachbarstaaten, dass das neue regionale Verteidigungsbündnis Bestand hat: Wie letzten Sonntag werden auch zukünftige Angriffe aus dem Iran gemeinsam von der regionalen Koalition abgewehrt.

Zusätzlich sind es Golfstaaten mit funktionierenden Beziehungen zum Iran, die jetzt beschwichtigend vermitteln. Es wird auch wieder über eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit Saudi-Arabien nachgedacht.

"Die Vögel zwitschern"

Die iranischen Medien spielten den Angriff herunter: Der Schaden sei überschaubar. Im Fernsehen waren einige dünne Rauchsäulen zu sehen. Eine Reporterin, die als Erste am Morgen vor Ort war: „Der Flughafen hat den Betrieb wieder aufgenommen. Die Sonne geht auf und die Vögel zwitschern.“ Die israelische Zeitung Yedioth zog ihr eigenes Fazit: „Genug, um daran zu kauen und zu verdauen.“

Auf privaten Aufnahmen in den Netzwerken waren keine zwitschernden Vögel zu hören. Diesmal jagte das Heulen der Sirenen die Menschen in und um Isfahan aus den Betten. Am Horizont von Handy-Aufnahmen waren dichte Rauchsäulen sichtbar. Minuten nach den Explosionen kam es bereits im Morgengrauen zu langen Warteschlangen vor den Zapfsäulen der Tankstellen. Wie in Israel haben auch in Isfahan die Menschen ihre Erfahrungen mit Luftangriffen.

Im Vergleich sieht sich der Iran nach seinem direkten Angriff weltweit isoliert.