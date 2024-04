Nach Irans Angriff auf Israel: Droht jetzt ein großer Krieg?

Zum ersten Mal in der Geschichte Israels hat der Mullahstaat seinen Todfeind direkt angegriffen. Kann diese Eskalation die gesamte Region in einen Krieg hineinziehen?

Der Angriff, durchgeführt mit mehr als 300 Drohnen und Marschflugkörpern, ist seit einigen Tagen erwartet worden. Das Regime in Teheran wollte damit die Tötung eines hohen Kommandeurs der Iranischen Revolutionsgarde vergelten, der in Damaskus Anfang April durch einen israelischen Angriff getötet worden war. Der Iran hatte Vergeltung angekündigt – wobei unklar war, wo und wie die Mullah-Regime zuschlagen würde.

Die USA hatten schon vor Tagen im Iran auffällige militärische Bewegungen ausspioniert. Somit war klar, dass der Iran tatsächlich Geschosse abfeuern - und nicht nur seine Stellvertreter, wie etwa die Hisbollah-Milizen im Libanon oder die Houthis im Jemen zu Vergeltungsschlägen auffordern würde. Israel selbst hatte natürlich schon vor dem eigenen Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude in Damaskus damit kalkuliert, dass es Vergeltungsschläge geben würde. Die israelischen Soldaten erhielten zuletzt Urlaubssperre., die gesamte Luftabwehr wurde in Stellung gebracht. Alle Großveranstaltungen wurden abgesagt.

Der Angriff bedeutet eine nie dagewesene Eskalation. Was droht jetzt?

Seit der Gründung der Islamischen Republik Iran 1979 sind Israel und der Mullah-Staat Todfeinde. Der Kampf gegen Israel bzw. die Zerstörung des jüdischen Staates ist iranische Staatsdoktrin. Doch bisher gab es immer nur indirekte Angriffe des Iran gegenüber Israel, etwa beim Attentat gegen die israelische Botschaft in Buenos Aires in den 90er-Jahren. Doch nun kam es Samstagnacht zum ersten direkten Angriff auf Israel. Von mehreren Faktoren hängt jetzt ab, ob dieser Schritt die gesamte Region also auch den Irak, Jordanien bis hin zu Saudi-Arabien in einen riesigen Nahost-Krieg hineinzieht. Dabei würde auch die USA kaum neutral bleiben können.