Nach der ersten österreichischen Medaille: I h r langer Weg zu Olympia

„Bereits bei den ersten Olympischen Spielen in Athen sollen Frauen beim Marathon dabei gewesen sein“, erzählt Klos und gesteht: „In der Frühphase der Spiele fehlen harte Daten, es gab keine Startlisten. Es handelt sich also um ein Gerücht.“ Coubertin hätte das ohnedies nie gutgeheißen. Für ihn waren öffentlich wetteifernde Frauen unattraktiv. Sogar Ärzte meinten, Sport würde Frauen nicht guttun. Noch 1931 tönte Gynäkologe Hugo Sellheim: „Durch zu viel Sport nach männlichem Muster wird der Frauenkörper direkt vermännlicht, die weiblichen Unterleibsorgane verwelken.“ Wenig verwunderlich konzipierte Coubertin die Spiele als „Männlichkeitsprüfung“, wie die Kulturwissenschafterin es ausdrückt.

Zeitgeist

„Das Konzept war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil der Zeitgeist in die andere Richtung ging“, sagt Klos. Es war die Zeit der Suffragetten und Frauenrechtlerinnen, die für Gleichberechtigung kämpften. Auch im Sport. Schon 1900 gab es daher erste Frauenwettbewerbe bei Olympia – Golf und Tennis. Auch in offenen Klassen wie Segeln nahmen Frauen teil. Sehr zum Leidwesen von Coubertin. „Diese Sportarten galten als bürgerlich akzeptiert. Alles, was mit körperlicher Anstrengung verbunden wurde, war verpönt.“

Als die feministischen Schweden 1912 bei den Spielen in Stockholm die Schwimmwettbewerbe für Frauen öffneten, war der Olympia-Erfinder empört, fürchtete er doch ein Einfallstor für weitere Sportlerinnen.

Dass sie aber auch Leichtathletik betreiben wollten, ging dem Internationale Olympische Komitee (IOC) endgültig zu weit.