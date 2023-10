Mail-Fauxpas bei Nobelpreis-Bekanntgabe: Versehentlich Chemie-Preis geleakt?

Verwirrung in Stockholm: Die ausgewählten diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger sind schwedischen Medienberichten zufolge möglicherweise vorzeitig versehentlich preisgegeben worden. Wie mehrere schwedische Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten, standen die Namen der Preisträger am Morgen in einer per Mail verschickten Pressemitteilung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften (KVA) - vier Stunden vor der eigentlichen Bekanntgabe.