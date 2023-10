Ferenc Krausz: "Es ist doch Realität und kein langer Traum"

"Wie es mir geht? Ich versuche seit ungefähr elf Uhr festzustellen, ob ich jetzt in der Realität bin oder das ein langer Traum ist. Aber es gibt gewisse Anzeichen jetzt, dass es die Realität ist." Das sagte der österreichisch-ungarische Physiknobelpreisträger Ferenc Krausz Dienstnachmittag bei einer via YouTube übertragenen Pressekonferenz am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München.

Er bedankte sich bei seiner Familie und inbesondere seiner Frau, und "allen Lehrerinnen und Lehrern von der Grundschule weg bis zur Universität, die bei mir die Entscheidung haben reifen lassen, Physik zu meinem Leben zu machen." Es wäre gerechter gewesen, den Nobelpreis dem ganzen Team zu geben, "das all diese schönen Resultate erzielt hat", aber leider erlaubten es die Regeln der Nobelstiftung nicht, einen Nobelpreis an mehr als drei Menschen zu vergeben: "Aber es hätten ihn mehr Leute verdient." Insbesondere erwähnte er in diesem Zusammenhang die Arbeiten von Paul Corkum von der Universität Ottawa in Kanada, der nicht ausgezeichnet wurde. Und er betonte auch, dass der Preis "große Demut gebietet".