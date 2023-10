Österreichischer Physiker Ferenc Krausz erhält Nobelpreis

Zum zweiten Mal in Folge erhält Österreich den Physik-Nobelpreis. Nach Quantenphysiker Anton Zeilinger im Vorjahr ist in diesem Jahr Ferenc Krausz der glückliche Gewinner. Der 61-Jährige ungarisch-österreichische Forscher ist außerordentlicher Professor an der TU Wien und war unter anderem Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Krausz führte einige seiner wichtigsten Arbeiten an der Technischen Universität (TU) Wien durch.

"Erfinder" der Attosekundenphysik

Ferenc Krausz und sein Forschungsteam erhalten den Physik-Nobelpreis, weil es ihnen erstmals gelungen ist, einen Lichtpuls von einer Dauer von weniger als einer Femtosekunde experimentell zu demonstrieren und mit diesen Attosekunden-Lichtpulsen die inter-atomare Bewegung von Elektronen in Echtzeit wahrnehmbar zu machen. Diese Ergebnisse markieren den Beginn der Attosekundenphysik.

