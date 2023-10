Nobelpreis: Was ist eigentlich eine Attosekunde?

Evolution für Solarzellen

Ihr Ziel ist, auf diese Weise ultraschnelle Vorgänge besser zu verstehen, wie beispielsweise die Ladungserzeugung in nanostrukturierten Materialien für die Solarzellen der übernächsten Generation.

Attosekunden wurden in verschiedenen wissenschaftlichen Experimenten eingesetzt, z. B. in der Molekulardynamik und der ultraschnellen Spektroskopie. Sie wurden auch zur Untersuchung ultraschneller Prozesse in der Chemie, Biologie und Materialwissenschaft eingesetzt.