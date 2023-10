Wie Ferenc Krausz zum Pionier im Gebiet der Attosekundenphysik wurde

Gegen das Forschungsgebiet des diesjährigen Nobelpreisträgers Ferenc Krausz schaut die Quantenphysik richtigkgehend alt aus. Attosekundenphysik nennt sich das Spezialgebiet, auf dem der österreichisch-ungarische 61-jährige Physiker seit vielen Jahren tätig ist - und das er durch seine Forschungen mit seinem Team erst begründete. In dieser "Wissenschaft von elektronischen Bewegungen im Mikrokosmos" geht es darum, ultraschnelle Bewegungen von Elektroden in Echtzeit zu beobachten.

Um zu verstehen, was darunter überhaupt zu verstehen ist, muss man sich in die Welt der Elektroden begeben, wie auch das Nobelpreis-Kommitee in seiner Begründung sagte. Dort fänden Veränderungen in wenigen Zehntel Attosekunden statt. „Eine Attosekunde ist so kurz, dass es in einer Sekunde so viele davon gibt, wie es Sekunden seit der Entstehung des Universums gibt.“ Ferencz und seine beiden weiteren Preisträger hätten Lichtpulse erzeugt, die so kurz sind, dass sie in Attosekunden gemessen werden. Damit hätten sie gezeigt, dass diese Pulse genutzt werden können, um Bilder von Vorgängen in Atomen und Molekülen zu liefern.

