Nobelpreis-Woche: Wer ist eigentlich warum preiswürdig?

Das Institute for Scientific Information (ISI) von Clarivate identifiziert alljährlich anhand von Publikations- und Zitationsdaten wissenschaftlicher Arbeiten einflussreiche Forscher in jenen Forschungsbereichen, in denen Nobelpreise vergeben werden. Von den rund 58 Millionen seit 1970 im „Web of Science“ erfassten Artikeln wurden nur rund 8.700 oder 0,015 Prozent 2.000 Mal oder öfter zitiert. Ihre Autoren „stellen eine Forschungselite dar, deren Einfluss mit dem vergangener und künftiger Nobelpreisträger vergleichbar ist“, heißt es seitens Clarivate. Sie würden daher auch als Favoriten für den Nobelpreis gelten.

Österreicher sind dieses Mal nicht dabei. In den vergangenen Jahren wurden u. a. der Mediziner Gero Miesenböck oder die Physiker Peter Zoller und Anton Zeilinger in dieser Liste genannt. Letzterer wurde im Vorjahr mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet.

Sieben Wissenschafter sehen die Clarivate-Experten als Favoriten für den Medizin-Nobelpreis:

Für die Weiterentwicklung der CAR-T-Zell-Therapie, einer Krebsimmuntherapie Carl H. June (University of Pennsylvania/USA), Steven A. Rosenberg (National Cancer Institute/USA) und Michel Sadelain (Memorial Sloan Kettering Cancer Center/USA)

Für seine Forschung zu den mikrobiellen Ökosystemen des menschlichen Körpers Rob Knight (University of California San Diego/USA)

Für Studien zum Schlaf-Wach-Zyklus und die Entdeckung von Orexin als wichtiger Schlafregulator Clifford B. Saper (Harvard Medical School/USA), Emmanuel Mignot (Stanford University/USA) und Masashi Yanagisawa (Universität Tsukuba/Japan)

In der Physik zählen drei Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu den Favoriten:

Für seine Forschungsarbeiten zu Photonik, Plasmonik und Metaoberflächen sowie Beiträge zur Erfindung und Verbesserung des Quantenkaskadenlasers Federico Capasso (Harvard University/USA)

Für die Demonstration der Rolle der Entropie bei der Selbstorganisation von Materie Sharon C. Glotzer (University of Michigan/USA)

Für Forschungen zur Spintronik und insbesondere zur Entwicklung von Racetrack-Speichern zur Erhöhung der Datenspeicherdichte Stuart S.P. Parkin (Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik/Deutschland)

Acht Favoriten gibt es für den Chemie-Nobelpreis:

Für Arbeiten zu synthetischen Genschaltkreisen, die das Gebiet der synthetischen Biologie begründeten James J. Collins (MIT/USA), Michael Elowitz (Caltech/USA) und Stanislas Leibler (Rockefeller University/USA)

Für die Miterfindung der nächsten Generation der DNA-Sequenzierungsmethode Shankar Balasubramanian und David Klenerman (beide Cambridge University/Großbritannien)

Für die Entwicklung innovativer Methoden zur Verabreichung von Arzneimittel und Gen-Targeting Kazunori Kataoka (Kawasaki Institute of Industrial Promotion/Japan); Vladimir P. Torchilin (Northeastern University/USA) und Karen L. Wooley (Texas A&M University/USA)

Für die Auszeichnung im Bereich Wirtschaftswissenschaften gibt es laut Clarivate fünf Favoriten: