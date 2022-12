Nobelpreis: Anton Zeilinger ist der vierte österreichische Physik-Preisträger

Der Quantenphysiker Anton Zeilinger erhält am Samstag den Physik-Nobelpreis, er ist somit der vierte österreichische Preisträger in dieser Kategorie. Er reiht sich in eine Reihe klingender Namen ein: Erwin Schrödinger erhielt die begehrte Auszeichnung 1933, Victor Franz Hess 1936 und Wolfgang Pauli 1945, also genau im Geburtsjahr Zeilingers.

Erwin Schrödinger (1887 - 1961) gilt als einer der Väter der Quantenphysik, 1926 lieferte er mit der sogenannten Wellenmechanik ("Schrödingergleichung") eine der beiden theoretischen Formulierungen der Quantentheorie. 1933 wurde ihm als erstem Österreicher der Physiknobelpreis verliehen, gemeinsam mit dem britischen Physiker Paul Dirac "für die Entdeckung neuer produktiver Formen der Atomtheorie".

Victor Franz Hess (1883 -1964) wies 1912 von einem Fesselballon aus einen Anstieg der ionisierenden Strahlung nach. "Für die Entdeckung der kosmischen Strahlung" erhielt er 1936 den Nobelpreis. Er teilte sich die Auszeichnung mit dem US-Physiker Carl David Anderson, der für die Entdeckung des Positrons" geehrt wurde.

Wolfgang Pauli (1900 - 1958) formulierte 1925 ein physikalisches Gesetz, das eine quantenmechanische Erklärung des Aufbaus eines Atoms lieferte. Vereinfacht gesagt können demnach zwei Elektronen in einem Atom nicht in allen Quantenzahlen übereinstimmen. Für die "Entdeckung des Ausschließungsprinzips, auch Pauli-Prinzip genannt" erhielt er 1945 den Nobelpreis.

Anton Zeilinger (geb. 1945) teilt sich den Physik-Nobelpreis 2022 mit seinem französischen Kollegen Alain Aspect und dem US-Physiker John Clauser. Die drei Physiker werden "für Experimente mit verschränkten Photonen, Nachweis der Verletzung der Bellschen Ungleichungen und wegweisender Quanteninformationswissenschaft" ausgezeichnet.