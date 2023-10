Nobelpreisträger Krausz: "Wir sind in eine neue Welt vorgestoßen"

Als sein Handy am Dienstag klingelte, sei dort ein "unbekannter Anrufer" angezeigt worden. Er habe zwar gewusst, dass der Physik-Nobelpreis an diesem Tag vergeben werden würde, so der neue Physiker Ferenc Krausz im ZIB 2-Interview, "aber ich habe nicht mit einem Anruf gerechnet". Am Abend aber, da begann er "mich an den Gedanken zu gewöhnen, aber es kostet mich große Mühe."

Seinem Team war es im September erstmals gelungen, eine sogenannte Attosekunde mithilfe von extrem schnellen Lichtblitzen zu messen - also das Milliardstel einer Milliardstelsekunde. "Es hat mich fasziniert, dass man in eine Welt vorstoßen kann, in der kein Mensch je zuvor gewesen ist und über die wir sehr wenig wissen", so Krausz.