Werden wegen des Klimawandels weniger Buben geboren?

Stressfaktoren

Vergangenen Sommer veröffentlichten die Forscher eine weitere Studie, in der man die Geburtenraten in von Erdbeben betroffenen Regionen in Japan zu unterschiedlichen Zeitpunkten analysierte.

Neun Monate nach den Beben sank die Zahl der geborenen Buben in allen Regionen zwischen sechs und 14 Prozent – verglichen mit demselben Zeitraum im Vorjahr. Die Daten untermauern den Forschern zufolge die Annahme, dass Stressfaktoren die Schwangerschaft und damit das Geschlechterverhältnis bei der Geburt beeinflussen. Belastungen, die von "Klimaereignissen durch globale Erwärmung" bedingt sind, könnten sich demnach auf das Geschlechterverhältnis auswirken.

Geschlechterverteilung

Weltweit kommen geringfügig mehr Buben als Mädchen zur Welt. Ursachenforschung haben diesbezüglich US-Forscher in einer im Jahr 2015 veröffentlichten Studie betrieben. Ihre Erkenntnis: Männliche Embryonen und Föten sterben seltener während der Schwangerschaft.

Zahlreiche Experten waren bis dahin davon ausgegangen, dass Buben Mädchen bereits bei der Empfängnis ausstechen, also mehr Schwangerschaften mit männlichen Föten entstehen. Laut den Forschern vom Fresh Pond Research Institute in Cambridge sei das Verhältnis bei Schwangerschaften aber tatsächlich ausgeglichen. Ausgewertet wurden zahlreiche Datenquellen, die etwas über das Geschlecht der Babys verraten, unter anderem Statistiken zu Lebend- und Totgeburten in den USA, sowie Angaben zu Fehlgeburten, Abtreibungen und pränatale Untersuchungen.

Die Analyse ergab, dass zunächst gleich viele männliche wie weibliche Schwangerschaften entstehen. Allerdings seien männliche Embryos häufiger genetisch auffällig, sodass in der ersten Woche nach der Befruchtung auch mehr männliche Embryos abgehen. In den nächsten zehn bis 15 Wochen seien wiederum die weiblichen Abgänge zahlreicher. Gegen Ende der Schwangerschaft kehre sich das Verhältnis wieder um.

In Summe bedeutet das: Die gesamte Schwangerschaft überleben mehr männliche Embryos – daher die leichte statistische Schieflage.