Klimaschutz: „Bisher war's einfach, jetzt wird’s schwierig“

In ganz Europa schlägt das Wetter Kapriolen: Aktuell sinken in Teilen der Schweiz aufgrund von Trockenheit die Pegel der Seen und des Grundwassers. Die schwedischen Bauern erleben aufgrund einer Dürre die schlimmste Krise seit Jahrzehnten. In Schweden ist seit Anfang Mai kein Regen gefallen, die Trockenheit führt zu Waldbränden, die derzeit außer Kontrolle sind. Trockenheit, Starkregen und andere Wetterextreme gefährden die Ernten bei den deutschen Nachbarn.

Und in Österreich waren die Monate April bis Juni die wärmsten seit Beginn der Messgeschichte Österreichs. Im Norden musste um bis zu 80 Prozent weniger Regen registriert werden, im Süden überflutete Starkregen viele Gemeinden.