Klimawandel gab es schon immer: Was jetzt anders ist

„Was davor in Sachen Klima war, ist für unsere Entwicklung nicht relevant“, stellt der Klimaforscher Christoph Matulla von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik fest. „Schauen wir uns die Erde in den vergangenen 800.000 Jahren an, sieht man große Schwankungen zwischen zwei Extremen – Eiszeiten und Warmzeiten. Das sind die ganz starken Gegenpole, in denen sich das Klimasystem Erde befunden hat. Doch den Homo sapiens gibt es erst einige 100.00 Jahre.“ In den letzten 12.000 Jahren habe sich der Mensch unglaublich entwickelt – „die Temperaturschwankungen in dieser Zeit – von der Steinzeit bis zum Weltraumspaziergang – betrugen aber nur ein Grad plus/minus. Höchstens!“

Alles deutet darauf hin, dass der Treibhauseffekt ein Schlüsselfaktor im Klimawandel ist. Diese Erkenntnis ist Eisbohrkernen aus der Antarktis zu danken. In sie eingeschlossene Luftbläschen zeigen, dass der -Gehalt der Atmosphäre und die Temperatur seit 650.000 Jahren miteinander steigen und fallen. So war die -Konzentration in der warmen Zeit vor Beginn der Industrialisierung deutlich höher als am Kältemaximum der jüngsten Eiszeit vor 20.000 Jahren. Treibhausgase sind also für die großen Klima-Umschwünge zwischen den Kalt- und Warmzeiten mitverantwortlich.