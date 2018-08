Weniger Getreide wegen Dürre: „Österreich wird verletzbar“

Bei einem Lokalaugenschein in einem Mischwald im südlichen Niederösterreich überzeugten sich Experten für Waldbau, Ökologie und Landwirtschaft von der Situation. Der frühere nö. Agrar-Landesrat Franz Blochberger hat vor 35 Jahren in den Wäldern begonnen, neben den heimischen Fichten und Buchen auch Douglasien zu setzen. Das Ergebnis verblüffte: Der Generalsekretär im Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Josef Plank, und der frühere Umwelt-Minister und Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer, Niki Berlakovich, bekamen Douglasien zu Gesicht, die nach 30 Jahren doppelt so hoch und stark sind wie das heimische Gehölz.

„Die Douglasie ist den Fichten deutlich überlegen. Sie ist weniger anfällig auf Borkenkäfer und Sturmwurf und kommt mit Hitze und Trockenheit besser zurecht“, sagt Werner Ruhm vom Bundesforschungszentrum für Wald. Als sogenannte Gastbaumart wird ihr Anbau allerdings nicht gefördert, wohl aber die empfindliche Fichte.

Die Industrie zahlt wegen geringerer Nachfrage noch unterdurchschnittliche Preise. Blochberger fordert ein sofortiges Umdenken der Entscheidungsträger. „Es ist nicht fünf Minuten vor, sondern 40 Jahre nach Zwölf“, so der Waldbesitzer.