Zwischenbilanz: Hitzesommer 2018

Temperatur

Juni, Juli und die ersten August-Tage waren mit einem Plus von 1,7 Grad zu warm. Spitzenwert des Monats Juli: 36 Grad an der Messstelle Innsbruck-Universität. In Hohenau/March wurden die meisten Hitzetage gemessen. Die wärmsten Regionen im Juli lagen in Vorarlberg sowie vom Inn- bis zum Industrie- und Waldviertel. Die wärmsten Sommer (2003, 2015, 2017) der Messgeschichte in Österreich wurden alle seit dem Jahr 2000 registriert.

Hohe Temperaturen führen dazu, dass etliche Wasserableitungen zu wenig kühlendes Wasser zu Bächen führen. Damit steigt die Wassertemperatur bedrohlich an, wodurch in Extremfällen Bäche über weite Strecken trocken bleiben und die Unterwasserwelt abzusterben droht.

Sonnenstunden

In Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich und der östlichen Steiermark zeigte sich die Sonne um 10 bis 25 Prozent länger. In den übrigen Regionen war das Sonnenscheinverhältnis ausgeglichen.