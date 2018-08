Kipp-Punkte: Warum eine Heißzeit droht

Welche Kipp-Punkte kennen Forscher neben Arktis und Antarktis noch?

Insgesamt zählen die Studienautoren zehn natürliche Rückkopplungsprozesse auf. So könnten sich z.B. Kohlenstoffspeicher in Kohlenstoffquellen verwandeln, die in einer wärmeren Welt unkontrolliert Emissionen freisetzen würden.

Zu den kritischen Prozessen gehören insbesondere tauender Permafrost, der Verlust von Methanhydraten vom Meeresboden, eine Schwächung von Kohlenstoffsenken (=Kohlenstoffreservoir, Anm.) an Land und in den Ozeanen, eine zunehmende bakterielle Atmung in den Ozeanen, das teilweise Absterben des Amazonas-Regenwaldes sowie der Wälder im Norden Eurasiens und Nordamerikas.

Gibt es überhaupt Möglichkeiten, die Kipp-Punkte noch aufzuhalten?

Um das Risiko des Kippens möglichst gering zu halten, müsste die Erwärmung im Sinne des Pariser Abkommen bei spätestens 2° C gestoppt werden, und zwar möglichst schnell. „Allerdings untersuchen wir in unserer Studie Möglichkeiten, nicht Wahrscheinlichkeiten. Um also einen Sicherheitsabstand zu der 2° C-Schwelle einzuhalten, sollte das im Pariser Abkommen vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf 1,5° C zu begrenzen, ambitioniert umgesetzt werden“, sagt Forscher Donges.

Wenn Klimaforscher freie Hand hätten: Welche Maßnahmen würden sie umsetzen?

„Die Erderwärmung im Sinne des Pariser Abkommens ist soweit wie möglich zu begrenzen“, macht Donges klar: „Das erfordert eine schnelle Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems.“ Im Klartext: Mit der Verbrennung von fossilen Brennstoffen muss Schluss sein.

Die Gesellschaft muss sich ebenfalls auf Veränderungen einstellen: „Wir brauchen eine Transformation, die technologische Innovationen, neue Politikinstrumente, Verhaltensänderungen und letztlich einen grundsätzlichen Wertewandel umfasst“, sagt der Potsdamer Forscher.