Heißes Klima, extremes Wetter: Die Bauern leiden weltweit

Österreich kann weniger ernten

Trockenheitsbedingt gibt es in Österreich heuer das zweite Jahr in Folge niedrigere Getreide-Erträge. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre fällt die Ernte laut Prognose der Agrarmarkt Austria um 12 Prozent tiefer aus. Erwartet wird eine Ernte von rund 2,8 Mio. Tonnen ohne Mais in guter Qualität. Das sind um 400.000 Tonnen weniger als im Durchschnitt. Der Importbedarf liegt bei rund 1,2 Mio. Tonnen.

In Großbritannien herrscht laut Meteorologen gerade der trockenste Sommer seit mehr als 50 Jahren. Und die Bauern klagen nicht nur, dass ihre einst saftigen Wiesen inzwischen so braun wie Biskuits seien, sondern auch, dass ihnen für die restliche Ernte schlicht die Helfer fehlten. Denn diese kamen meist aus Osteuropa, zogen inzwischen wegen des geplanten Brexits jedoch in andere EU-Länder.

Im Süden zuviel Regen

Im Süden Europas hingegen sind die Temperaturen gerade vergleichsweise mild. Stattdessen regnete es seit diesem Frühjahr viel. Unwetter haben etwa viele Maisfelder, Weinberge, Kartoffelfelder und Tomatenpflanzen in Italien zerstört, wie der Landwirtschaftsverband Coldiretti mitteilte. Im Süden des Landes etwa liege die Pfirsichernte 20 Prozent unter der des Vorjahres. Auch Landwirtschaftsverbände in Spanien klagen über dieses Problem.