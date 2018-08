Wie ein Ökonom den Klimawandel bekämpfen will

Der Weg sei extrem teuer: Eine Tonne im Emissionshandel kostet 5 Euro. Eine eingesparte Tonne CO2 kostet in Österreich mit der gegenwärtigen Förderung bei Biomasse hingegen bis zu über 300 Euro. Wind- und Wasserkraft sind günstiger, kommen aber auch auf bis zu fast 150 Euro. (Quelle: Ökostrombericht 2017)

Außerdem könne diese Form der Förderung derzeit gar nicht genügen. Denn die Technologie sei noch nicht entdeckt, die uns die “Dekarbonisierung” ermöglichen wird. “Der Staat kann nicht wissen, welche Technologie uns in 20 Jahren retten wird”, sagt Gugler. Stattdessen müsste er das Ziel vorgeben. Und dann solle er mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Dafür würde Gugler die Mittel aus dem Emissionshandel verwenden. Und die aus einer zweiten Maßnahme, mit der man schließlich auch die noch nicht erfassten Lebensbereiche in das Treibhausgas-Regime integrieren könnte: einer CO2-Steuer.

Stichwort: CO2-Steuer Wie der Emissionshandel setzt auch die CO2-Steuer einen Preis für Treibhausgas-Emissionen fest. Es gibt unterschiedliche Modelle, die entweder die Produktion oder (ähnlich einer Mehrwertsteuer) den Konsum besteuern. Rechnet man die Kosten mit dem Emissionenhandel auf, würde die Steuer eine Art Mindestpreis festlegen.

Die Besteuerung solle jetzt eingeführt werden (Schweden macht das als Vorbild bereits seit 1991 und konnte seine Emissionen immerhin reduzieren) und in einem langfristigen, zuverlässigen Rahmen anwachsen. Wenn Firmen grob wüssten, was eine Tonne CO2 in zehn oder 20 Jahren kostet, könnten sie sich darauf einstellen, Investitionen durchrechnen und tätigen. Damit könne man - besonders in Kombination mit dem Emissionshandel - tatsächlich die Anreize schaffen, die den Markt entfesseln. Gugler fordert, man müsse auf Friedrich Hayek vertrauen. Dieser hätte gezeigt: “Märkte sind sehr effiziente, dezentrale Informationsbeschaffer. Sie sind ein Entdeckungsverfahren”.