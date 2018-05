US-Politiker erklärt steigenden Meeresspiegel durch fallende Felsen

Donald Trump hält den Klimawandel bekannterweise für eine Lüge. Daraus macht er keinen Hehl. 2012 verkündete er auf Twitter, dass der Klimawandel eine Erfindung der Chinesen sei, mit dem Ziel die amerikanische Wirtschaft zu schädigen. Aktive Maßnahmen gegen den fortschreitenden Klimawandel lehnt er ab, im Juni trat die USA unter Trumps Führung aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Trump den Klimawandel von der nationalen Sicherheitsa­genda streichen will.

Felsbrocken "schuld an steigendem Meeresspiegel"

Die Erderwärmung, und den damit einhergehenden Anstieg des Meeresspiegels, erkennt auch Mo Brooks nicht an. Brooks, seines Zeichens Republikaner und Mitglied des US-Repräsentantenhauses für den Bundesstaat Alabama, erklärte den steigenden Meeresspiegel kürzlich damit, dass große Felsbrocken, die überall auf der Welt an Küsten ins Wasser fallen, der eigentliche Grund dafür seien.

In einem Hearing des Committee on Science, Space and Technology des Repräsentantenhauses verwies Brooks am Mittwoch auf Sedimentablagerungen und Erosion als Ursachen. In einer Befragung von Philip B. Duffy, Physiker und Leiter des Woods Hole Research Center (Forschungsorganisation, die unter anderem den Klimawandel erforscht, Anm. der Redaktion), postulierte Brooks, dass Schluff und Schlamm durch Flüsse ins Meer gespült würden, was eine Verdrängung von Wassermassen und damit einen Anstieg des Meeresspiegels bedingen würde. "Dann gibt es weniger Platz in diesen Meeren, weil der Grund nach oben steigt", so Brooks laut Guardian.