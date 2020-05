Klimawandel: Wo hat sich die Wärme versteckt?

Bäume funktionieren wie eine Dunstabzugshaube: Sie nehmen Luft auf und filtern sie. Während sie die Spalten an ihren Blättern öffnen, entweicht an dieser Stelle Wasser. Da durch den Klimawandel größere Mengen an Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) verfügbar sind, nehmen sie mehr davon auf, wodurch weniger Wasser verloren geht.