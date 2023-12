Sex im Pool: Überleben die Spermien?

In Deutschland wurde 2015 ein junges Pärchen verurteilt, weil es Sex in einem Pool hatte. Sie mussten in den Jugendarrest und Sozialstunden leisten, nachdem der Bademeister sie in flagranti erwischt hatte. Die Therme hat Unterwasserkameras, deren Bilder als Beweismaterial dienten.

➤Mehr lesen: Sexuelle Bildung für mehr Wissen und weniger Scham

Neben der Unannehmlichkeit, auch für andere Badegäste, stellt sich bei diesem und ähnlichen Fällen die Frage, wie lange Spermien in Thermalwasser oder in Pools von Freibädern überleben und ob sie sich im Wasser verteilen können.

In diesem Artikel wird beantwortet: