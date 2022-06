Sexuelle Bildung für mehr Wissen und weniger Scham

Um diese Lücke an Information zu schließen, startet das Wiener Programm für Frauengesundheit eine Kampagne, die Mädchen und Jugendliche dort abholen soll, wo sie sich aufhalten: in den sozialen Medien. Die Videoserie „Nächster Halt: Intimzone“ ist auf Youtube/WienerMädchenChannel und Instagram/frauengesundheit wien abrufbar. Im Fokus der dreiteiligen, animierten Videoserie mit dem Titel „Nächster Halt: Intimzone“ stehen Vulva, Klitoris und Hymen (so lautet der medizinische Fachbegriff für „Jungfernhäutchen“), die im Unterricht meist unerwähnt bleiben. Die Videos sollen schambefreit Wissen vermitteln und Mythen ausräumen. Dazu zählt nicht nur die falsche Darstellung der Geschlechtsorgane, sondern auch veraltete Namen, die ein problematisches Bild von Sexualität vermitteln: „Die Begriffe ,Jungfernhäutchen’ oder ,Schamlippen’ sollten längst der Vergangenheit angehören“, betont Thurner.

Scham setzt früh ein und sich in Pubertät fort

Apropos Scham: Diese beginnt oft schon bei kleinen Kindern und setzt sich in der Pubertät fort, berichtet die Expertin. Online-Pornos und (soziale) Medien vermitteln Mädchen ein verzerrtes Bild davon, wie ihr Intimbereich auszusehen hat. „Vor zehn Jahren waren die Schamhaare das große Thema, jetzt wird geschnipselt“, sagt Thurner und meint damit die rasant steigende Nachfrage nach chirurgischen Labienkorrekturen schon im jungen Alter. In einem der Videos veranschaulichen animierte Grafiken, wie vielfältig die Genitalien von Mädchen und Frauen aussehen können.

Kampagne in vier Sprachen

Um möglichst viele Jugendliche zu erreichen, sind die Videos auch in Englisch, Arabisch und Türkisch verfügbar. Und sie sollen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Erwachsene ansprechen, hofft Daniela Thurner. „Uns allen fehlt hier wichtige Bildung, die dringend nachgeholt werden muss. Denn nur mit dem nötigen Wissen gelingt eine selbstbestimmte Sexualität.“