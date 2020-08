"Klär mich auf": Wie Eltern mit ihren Kindern über Sex reden können

Stimmt das alles?

Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass die Darstellung von Sex in Filmen oft ziemlich weit von der Realität abweicht. Stellen Sie klar, dass Sex immer mit Vertrauen, Wohlfühlen und Verantwortung zu tun hat. So können Sie ein einseitiges Bild von Sexualität geraderücken. Jugendliche tauschen sich oft über das Thema aus – auch in sozialen Medien. Bestärken Sie Ihr Kind, dass es keinen Grund zur Verunsicherung gibt, wenn andere mit sexuellen Erfahrungen prahlen. Hier wird häufig gemogelt. Dennoch sollten Medien nicht generell verurteilt werden. Gut ausgewählt können Sie die Aufklärung ergänzen.

Verhütung geht alle etwas an.

Die Möglichkeiten der Verhütung sind in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden – fast alle aber richten sich an Frauen. Verhütung geht jedoch alle etwas an! Für Eltern von Söhnen ist es daher wichtig, diesen klarzumachen, dass auch sie Verantwortung für sowohl die Krankheits- als auch die Schwangerschaftsverhütung tragen. Besprechen Sie mit Ihrem Nachwuchs die gängigen Verhütungsmittel mit ihren Vor- und Nachteilen. Sie können sich dazu gemeinsam mit Ihrem Kind im Internet schlau machen, etwa unter Verhütungsmittel stellen sich vor.

Vertrauen Sie Ihrem Kind.

In den Augen der Eltern sind Jugendliche oft lange noch zu jung für Sex und alles was damit zusammenhängt. Ihr Kind schnappt Inputs zum Thema Sexualität nicht nur in der Familie, sondern auch in der Schule, im Freundeskreis oder beim Sport auf. Durch Wiederholungen und transparenten Umgang baut Ihr Kind ein Wissen über Sexualität auf. Dabei sollten Sicherheit und Gesundheit einen großen Stellenwert haben. Gleichzeitig soll der eigene Körper und Sexualität für Jugendliche als etwas Schönes und Positives erlebt werden. Stärken Sie den Selbstwert Ihres Kindes und trauen Sie ihm zu, dass es mit sich selbst und anderen Menschen wertschätzend umgehen kann.

Profis fragen

Wenn Ihnen die Fragen Ihres Kinders über den Kopf wachsen oder Sie ein dumpfes Gefühl beschleicht, dass Ihr Kind sich mit diesem intimen Thema Ihnen gegenüber nicht öffnen kann, dann scheuen sie sich nicht davor, Hilfe anzunehmen. Holen Sie sich Unterstützung – etwa bei Rat auf Draht – oder ebnen Sie Ihrem Kind den Weg zu Beratungsstellen oder GynäkologInnen.