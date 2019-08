Aufklärung: So reden Sie mit Ihrem Kind über Sex

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Eltern müssen mit ihren Kindern in den ersten zehn Lebensjahren über Sexualität und den Körper sprechen, betont Kostenwein: "Wenn Eltern glauben, jetzt steht das große Aufklärungsgespräch an, dann ist es ohnehin schon zu spät.“ Laut einer britischen Umfrage kam ein Viertel der Kinder schon mit elf oder zwölf Jahren mit Online-Pornos in Verbindung – durch Zufall oder absichtlich.

Erklären Sie nur das, wonach gefragt wird.

Im Idealfall kommt das Kind zu seinen Eltern, wenn es eine Frage hat. Doch die reagieren oft nicht richtig, sagt Kostenwein: "Dann wird über Stellvertreter-Themen geredet. Über Verhütung statt über Sex, über Krankheiten statt über Beziehung. Aber niemand hat Sex wegen der Verhütung.“

Man solle die Fragen der Kinder klar beantworten statt lange Vorträge zu halten, denn das Thema ist gerade bei Jüngeren schnell wieder erledigt. Wer nur wissen will, ob Mädchen irgendwann einen "Schniedelwutz“ bekommen, braucht keine Ausführungen über die weibliche Anatomie. Und wer nur wissen will, was das böse Schimpfwort mit "f" und "ck" bedeutet, verlangt keine Einführung in das Thema Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Wenn Eltern über Sachen erzählen, die man noch gar nicht hören will, wird es unangenehm.

Was, wenn Kinder mit sexuellen Schimpfwörtern provozieren wollen?

Ein unangenehmer Anruf von der Lehrerin: "Ihr Kind sagt zu den anderen ’F… dich!’" Erstens: Peinlich, weil man das Kind nicht zu guten Umgangsformen erzogen hat. Zweitens: Peinlich, wie geht man jetzt damit um? Einfach den Mund verbieten, wäre falsch. Oft geht das Schimpfen mit Unwissen und der Lust am Provozieren einher: Das F-Wort kennt jeder Drittklässler, aber ein Wort für Penis und erst recht für Vagina fehlt. Richtig wäre, die Wörter zu enttabuisieren: "Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Eigentlich ist das ja kein Schimpfwort, also brauchst du es auch nicht so verwenden.“