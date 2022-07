Rund 70 bis 100 Haiunfälle jährlich: Wo die meisten passieren

Fälle im Mittelmeer

Im Mittelmeer werden zwar vereinzelt Haie gesichtet, Haiangriffe zeigen sich in der Statistik kaum. Dem Weißen Hai ist es im Sommer im Mittelmeer etwa viel zu warm, er bevorzugt kühlere Gewässer. Eine Auswertung des Global Shark Attack File berichtet von rund 220 Haiangriffen im Mittelmeer in den vergangenen 200 Jahren. Die meisten davon ereigneten sich in den Gewässern vor Italien, gefolgt von Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens, Spanien und Griechenland. Die überwiegende Zahl an Angriffen erfolgte in tiefen Gewässern. 2017 sollen etwa lybische Migranten beim Versuch das Mittelmeer zu überqueren, von Blauhaien getötet worden sein. Blauhaie bevorzugen offene Gewässer und nähern sich normalerweise nicht der Küste. Der bisher letzte Haiunfall mit einem Schwimmer oder Taucher im Mittelmeer ereignete sich 1989 vor Sardinien.

Vor den europäischen Atlantikküsten sind überwiegend kleinere Haiarten zu finden, etwa der Katzenhai, von dem mit 1,5 Meter Länge für den Menschen keine Gefahr ausgeht. In den kühleren Küstengewässern vor den britischen Inseln sind durchaus auch Hammerhaie anzutreffen, die für den Menschen nicht ungefährlich sind. Vor den Kanaren gibt es etwa 50 Haiarten, allerdings bevorzugen sie tiefe Gewässer, sodass sie selbst bei Tauchgängen sehr selten gesichtet werden.

Surfer sterben seltener als Schwimmer

Die dokumentierten Fälle weltweit beziehen sich vor allem auf Surfer – jeder zweite Fall 2021 betraf laut ISAF Brettsportler. Sie verbringen viel Zeit in der Brandungszone, wo Haie eher schwimmen als in Strandnähe. Sie können die Tiere unbeabsichtigt anlocken, da sie von unten wie Robben aussehen und somit ins Beuteschema der Haie fallen. Tatsächlich sterben sie aber seltener als Schwimmer, da das Brett einen gewissen Schutz bietet und die Haie, sobald sie merken, dass sie in einen Fremdkörper gebissen haben, meist ablassen. 39 Prozent der Haiunfälle betrafen im Jahr 2021 Schwimmer, vier Prozent entfielen auf Schnorchler oder Taucher.