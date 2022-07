68-jährige Österreicherin in Ägypten von Hai getötet

Wie die englische Daily Mail berichtet, sei die 68-jährige Pensionistin beim Baden an der Küste eines beliebten Urlaubsortes in Sahl Hasheesh vom Tier angegriffen worden. Sie habe sich trotz schwerer Verletzungen noch an den Strand retten können, verstarb jedoch im Rettungswagen, vermutlich durch Herzstillstand.

Von den Behörden wurde für das Gebiet ein dreitägiges Badeverbot verhängt. Auch Tauchen und Angeln wurde untersagt.

Laut Medienberichten sei die Frau mit einem Ägypter verheiratet gewesen und dort wohnhaft. Haiangriffe sind in Ägypten eher selten. Im Jahr 2020 wurden fünf Personen bei eine Haiattacke bei Scharm-el-Scheik schwer verletzt.

Im vergangenen Jahr wurden die meisten Haiangriffe in den USA registriert Dahinter folgen Australien und Südafrika. Weltweit gab es 2021 73 Haiangriffe, davon endeten neun tödlich.