Fotoshooting für Instagram: Hai beißt Bloggerin

Strahlender Sonnenschein, kristallklares Wasser und ein Rudel zahm wirkender Ammenhaie: Während eines Urlaubs auf den Bahamas sah Model und Influencerin Katarine Zarutskie kürzlich auf dem Rückweg vom Mittagessen die Chance für einen perfekten Reiseschnappschuss gekommen.

Zarutskie, die auf der Insel Staniel Cay, rund 75 Kilometer südlich von Nassau, urlaubte, begab sich ins Wasser, um sich neben den Haien treiben zu lassen. Dann passierte es: Einer der Haie verbiss sich in den Arm der Frau und zog sie unter Wasser. "Auf einmal fühlte es sich so an, als würden 15 Menschen mein Armgelenk ganz, ganz, ganz fest drücken", schildert Zarutskie im Interview mit CNN. "Das Nächste, an das ich mich erinnere ist, dass ich unter Wasser war", so das Model, dem auf Instagram fast 45.000 Menschen folgen, weiter. Dann sei das Adrenalin durch ihren Körper geschossen.