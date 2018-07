Hai zieht Australierin bei Bootsausflug ins Meer

"Alles geschah so schnell"

Der Vorfall wird Melissa Brunning, so der Name der Verletzten, eine Lehre sein: Als sie zusammen mit Freunden am Heck einer Yacht an der nordwestlichen Küste Australiens Fische an eine Gruppe Indopazifischer Ammenhaie verfütterte, passierte es: Ein Hai bekam ihren Finger zu fassen und riss die Frau ins Wasser. "Alles geschah so schnell. Alles, worauf ich mich konzentrieren konnte, war die Tatsache, dass mein Finger weg war. Er (der Hai, Anm.) klammerte sich daran und es fühlte sich an, als ob er ihn zerfetzen würde", erinnert sich der 34-Jährige im Gespräch mit CNN.

Der Indopazifische Ammenhai ist ein Hai der im Gebiet des Roten Meeres bis Südafrika, Australien und Französisch-Polynesien und meist im eher seichten Wasser anzutreffen ist. Der Hai gilt wie alle Ammenhaie generell als harmlos und sehr ruhig und ist bei Tauchtouristen aufgrund seiner Zutraulichkeit sehr beliebt. Trotzdem sind auch unprovozierte Angriffe auf Menschen bekannt, bei denen der angreifende Hai sich an seinem Opfer ausdauernd festbeißt.