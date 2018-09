Menschen mittleren Alters: Experten raten zu trinkfreien Tagen

Alkoholkonsum: "Es gibt keine sichere Menge"

Ende August hielten Forscher des University College London und der University of Cambridge in einer Studie, die im Fachmagazin The Lancet publiziert wurde, fest: Es gebe keine sichere Untergrenze beim Konsum von Alkohol. In früheren Studien festgestellte positive Effekte in Bezug auf die Verringerung eines Risikos für Herzgefäßerkrankungen würden negative Effekte in anderen Bereichen - speziell einem erhöhten Krebsrisiko - gegenüberstehen (mehr dazu hier).

"Alkohol-Land" Österreich

14 Prozent der Österreicher trinken in einem problematischen Ausmaß. Männer trinken doppelt so häufig (19 Prozent) in einem schädigenden Ausmaß wie Frauen (neun Prozent). Das ging 2016 aus dem Jahresbericht der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA) hervor.

Es gibt keine globale Übereinkunft darüber, wie viel Alkohol man pro Tag maximal trinken sollte. Selbst innerhalb Europas liegen die nationalen Alkoholempfehlungen teilweise weit auseinander. Als akzeptabler Alkoholkonsum wird von der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) ein Konsum von 20 Gramm reinen Alkohols pro Tag (Männer) und zehn Gramm pro Tag (Frauen) eingestuft. Diese Richtwerte sollten laut ÖGE nicht als Aufforderung zum regelmäßigen oder täglichen Alkoholkonsum aufgefasst werden und gelten nur für gesunde Personen.

Sind Alkohol und Sucht für Sie ein Thema? Dann nehmen Sie Hilfe in Anspruch! Hier können Sie sich informieren: www.alkoholhilfe.at.