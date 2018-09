Klimaschutz: Droht der wichtigste Vertrag zu kippen?

Der private Wetterdienst hat eine Niederlassung in Australien, Spatzierer kennt die dortige Situation von regelmäßigen beruflichen Aufenthalten sehr gut: „Australiens Energieversorgung hängt zu einem großen Teil an billiger, schmutziger Braunkohle. Und Australien hatte in der Energieversorgung schon immer einen technologischen Rückstand.“ Ein Abwenden von den Zielen des Klimaabkommens würde den Rückstand weiter vergrößern, ein dringend notwendiger Innovationsschub für Wind- und Sonnenergie weiterhin ausbleiben.