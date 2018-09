Erneuerbare Energien könnten die Sahara begrünen

Was passiert, wenn man in großen Teilen der Sahara in Afrika Windräder und Solaranlagen aufstellt? Um diese Frage zu beantworten, entwickelte ein internationales Forscherteam eine Computersimulation. Das Ergebnis: Die lokalen Regenfälle würden – unter anderen als Folge der Luftzirkulation – stark ansteigen. In der größten Wüste könnte es dadurch an manchen Stellen grün werden. Die Forscher betonen die positiven Auswirkungen des Vorhabens auf die Menschen in der Region und auf den Klimawandel. Zwar würde sich das regionale Klima verändern – die Windräder vermischen warme und kühle Luft und führen zu einem Temperaturanstieg. Wenn die Anlagen aber groß genug seien, dann könnten sie genug Strom erzeugen, um den weltweiten Energiebedarf komplett abzudecken. Der Klimawandel könne so – trotz des regionalen Temperaturanstiegs – verlangsamt werden. Denn: Je mehr „saubere“ Energie produziert wird, desto stärker gehen CO₂-Emissionen von fossilen Brennstoffen zurück. Der Computer rechnet vor: Um genug Strom für die ganze Welt zu produzieren, müssten drei Millionen Windräder sowie Solaranlagen auf ungefähr 20 Prozent der Wüstenfläche – das sind neun Millionen Quadratkilometer– installiert werden.