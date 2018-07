Karibikstrand als Mülltonne: Video zeigt tonnenweise Abfall im Meer

Ein Video des Küstengebiets von Santo Domingo verbreitet sich seit Tagen quer durch alle sozialen Netzwerke. Die Bewegtbilder zeigen statt karibischer Idylle eine gigantische Ansammlung von Müll an der Wasseroberfläche.

Aufgenommen am Strandabschnitt von Playa Montesinos in der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, wurde das Video von der Umweltschutzorganisation Parley for the Oceans am 17. Juli auf Instagram publiziert.