Wie ein deutscher Eissalon gegen Plastikmüll vorgeht

Plastikbecher sind passé

Weil Müllvermeidung auch beim Verbraucher anfängt, will die Freiburger Eisdiele Gelatogioia ihre Kunden dazu bewegen, das Eis im Stanitzel zu genießen. Die Idee dazu hatte Mitarbeiterin Jannete Pohl, wie die Onlineplattform Bento berichtet. Im Interview erklärt sie, dass viele Kunden in der Vergangenheit einen Plastikbecher bestellt hätten. In ihren Augen ein großes Problem, vor allem deshalb, weil die Becher oft nicht richtig entsorgt werden. "Das Problem haben wir seit Jahren. Besonders im Hochsommer ist der ganze Stühlinger Kirchplatz zugemüllt mit unseren Bechern", so Pohl im Gespräch mit Bento. Um eine entsprechende Entsorgung im Sinne von umweltschonendem Recycling zu ermöglichen, wurden zunächst weitere Müllcontainer vor dem Laden platziert. Doch der Eissalon will mehr – nämlich den Müll reduzieren, nicht nur recyceln.

Nachdem das Schild aufgestellt wurde, wurden Plastikbecher gänzlich aus dem Geschäft verbannt. Wer will, kann sein Eis stattdessen im Papierbecher portioniert bekommen. Auch der Waffel-Appell fruchtet: "Die Leute greifen bei uns tatsächlich fast nur noch zur Waffel", sagt Pohl.

Jeder muss mithelfen

Trotz vereinzelter Kritik – manche Menschen können sich mit der Waffel einfach nicht anfreunden – ist Pohl von ihrem Konzept überzeugt. "So eine weggeschmissene Waffel ist immer noch besser als Müll aus Plastik oder Pappe." Sie will mit gutem Beispiel vorangehen und bei Kunden ein Bewusstsein schaffen. "Wenn jeder ein kleines bisschen mithilft, dann schaffen wir es auch, dass unsere Kinder und Enkelkinder nicht auf einer Müll-Erde leben müssen", ist sie überzeugt.