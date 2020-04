Wie ein neuer Wirkstoff dem Coronavirus die Tür versperren soll

Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum in Linz, der selbst schon viel Erfahrung in der Therapie von Covid-19-Patienten hat, sieht den Ansatzpunkt des möglichen Medikaments positiv: „Wenn es wirklich in der Lage sein wird, den Eintritt des Virus in die menschlichen Zellen zu blockieren, dann ist das zweifelsohne vielversprechend.“