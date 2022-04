Wenig Transparenz im Gesundheitssystem: Wie das Patienten schadet

"Transparenzmängel haben zur Folge, dass Bürgerinnen und Bürger ... kein Wissen über die ihnen zustehenden Leistungen sowie über qualitative Unterschiede in der Leistungserbringung haben." Das führe neben Ungleichbehandlung und mangelnder Mitsprachemöglihckeit "auch zu fehlender Nachvollziehbarkeit für möglicherweise begründete Leistungsausschlüsse bestimmter Therapieformen".

Zu den Empfehlungen zählen unter anderem

das Offenlegen von Protokollen von Sitzungen von Beratungs- und Entscheidungsgremien

die öffentliche Einsicht in alle mit Steuergeld erhobenen Gesundheitsdaten (unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten)

"Transparenzmängel machen Korruption erst möglich", sagte bei der Podiumsdiskussion Andrea Fried, Leiterin der Arbeitsgruppe Gesundheitswesen von TI Austria. "Als Bürgerinnen und Bürger und als Patientinnen und Patienten wissen wir sehr viele Dinge nicht, die wir wissen sollten.Österreich hat hier großen Nachholbedarf.“ "

Und da gebe es - etwa im Vergleich mit Deutschland - interessante Unterschiede: "Unsere Kolleginnen und Kollegen waren erstaunt, dass es bei uns den Begriff 'Kuvertmedizin' gibt, den kannten sie nicht. Bei uns, würde ich sagen, gehört das zum österreichischen Allgemeinwortschatz, da weiß man, was man sich darunter vorstellen kann."

"Unendlich viel Intransparenz"

"Es gibt unendlich viel Intransparenz im Gesundheitssystem", sagte Claudia Wild, Geschäftsführerin des Austrian Institute for Health Technology Assessment, das medizinische Leistungen und Technologien daraufhin überprüft, ob sie aktuellen wissenschaftlichen Standards entsprechen. "Eine feinsinnige Analyse der Daten ist extrem wichtig, aber dabei stehen wir oft vor verschlossenen Toren, weil sich die Anbieter von medizinischen Leistungen halt nicht sehr gerne auf die Finger schauen lassen."

So hätten die Patienten ein Recht zu wissen, wie die Ergebnisse bei bestimmten Eingriffen in einem kleinen Spital, das diese selten durchführt, im Vergleich zu großen Kliniken mit viel mehr solcher Eingriffe sind: "Das ist ein wertvolles Wissen, das nicht nur in Aktenordnern hinter verschlossenen Türen liegen sollte."