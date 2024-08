Hoffnung für Depressionskranke? Hirnscans könnten Therapie revolutionieren

Weltweit sind rund 350 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. In Österreich leiden derzeit mindestens 400.000 Menschen, 5 Prozent der Bevölkerung, an einer behandlungsbedürftigen Depression. Zwischen 20 und 30 Prozent leiden an einer sogenannten behandlungsresistenten Depression: Ihre Symptome haben sich durch verschiedene Medikamente oder Therapien nicht gebessert.

Auch an der MedUni Wien wird laufend zu Depressionen und ihrer Behandlung geforscht. So werden etwa Effekte Ketamin-basierter Therapien ergründet. Forschungen zu Psilocybin sind in Planung. Probandinnen und Probanden werden gesucht, Interessierte können per Mail Informationen anfordern, auch gesunde Kontrollpersonen werden gesucht: studien-nil@meduniwien.ac.at