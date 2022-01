Depressionsforschung: Neue Lichtblicke im Schattendasein

Wenn bewährte Behandlungsansätze – meist Antidepressiva – keine Linderung verschaffen, spricht man von einer therapieresistenten Depression. "Das kommt öfter vor, als man meint", weiß Mazda Adli. Adli ist Psychiater, forscht an der Berliner Charité seit vielen Jahren zu Depressionen und leitet die Fliedner Klinik Berlin.

Bei rund einem Drittel aller schwerkranken Betroffenen verläuft auch der Umstieg auf eine andere Arznei erfolglos. "Man spricht dann von Therapieresistenz, wobei das nicht heißt, dass die Menschen untherapierbar sind. Manchmal braucht es mehrere Anläufe", sagt Adli.

Bevor man bei Sarah den Anlauf mit dem Implantat wagte, wurde ihre Hirnaktivität akribisch mit ihren Stimmungslagen abgeglichen. Das so entstandene Muster zeigt, was in Sarahs Gehirn passiert, wenn sie sich schlecht fühlt, und dient dem Gerät als Taktgeber, um sich im richtigen Moment einzuschalten. Es sendet Impulse an ein Hirnareal, wo die Stimuli in Tests die größte Wirkung auf das Gemüt der Patientin entfalteten. "Als ich erstmals stimuliert wurde, war meine Depression für einen Moment ein entfernter Albtraum", beschreibt Sarah das im Interview mit dem Guardian.

"Die Idee ist plausibel", sagt Adli, "denn die Depression ist eine Erkrankung, die diverse Hirnregionen und ihre Vernetzung betrifft." Der Versuch, bestimmte Areale anzustupsen, um ihre Aktivität zu beeinflussen, liegt nahe. Bei Sarah scheint das dank ausgiebiger Vorarbeit mit Präzision gelungen zu sein. "Um solche Methoden breit anzuwenden, ist aber noch viel Forschung nötig."