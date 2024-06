Schwere Depression wegen MS: Christina Applegate "in Dunkelheit gefangen"

"Ich stecke gerade in einer Depression, die ich seit Jahren nicht mehr so ​​erlebt habe", gestand die 52-Jährige in der Dienstagsfolge ihres und Jamie-Lynn Siglers "MeSsy"-Podcasts . "Wie eine echte, verdammte Depression, bei der es mir auch ein bisschen Angst macht, weil es sich wirklich fatalistisch anfühlt. Ich bin gerade in dieser Dunkelheit gefangen, die ich, ich weiß nicht einmal wie lange, nicht mehr gespürt habe, wahrscheinlich seit etwa 20 Jahren", erzählte Applegate.