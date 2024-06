Bericht: Kate wird möglicherweise nie wieder zu früherer royalen Rolle zurückkehren

Prinzessin Kate war Ende März mit einer Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen. Sie habe mit einer vorbeugenden Chemotherapie begonnen, erzählte sie in einer sehr persönlichen Videobotschaft. Es ist nicht bekannt, um welche Form von Krebs es sich handelt.

Kate: Pause länger als gedacht und danach weniger Arbeit?

Palastinterne Quellen berichten, dass Catherine erst wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren werde, wenn sie von ihren Ärzten grünes Licht bekommt.

Ihre Rolle innerhalb der britischen Königsfamilie könnte nach ihrer Krebsdiagnose und -behandlung aber etwas anders aussehen, als man es bisher gewohnt war. Sie "wird möglicherweise nie wieder in die Rolle zurückkehren, in der die Leute sie zuvor gesehen haben", behauptet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Bisher standen der Prinz und die Prinzessin von Wales bei offiziellen Auftritten der Royals im Mittelpunkt - immerhin werden sie eines Tages König und Queen Consort sein. Doch Kate könnte nach ihrer Rückkehr ein abgespeckteres Programm übernehmen als bisher gewohnt, deutet der Insider an.

Die Quelle fügte hinzu, dass sie derzeit "neu darüber nachdenkt, was sie nach ihrer Rückkehr übernehmen kann", wenn ihre vorbeugende Chemotherapie-Behandlung abgeschlossen ist.