Kates anhaltende Abwesenheit drängt Charles zu wichtiger Entscheidung

Prinzessin Kate wird vermutlich nicht an der "Trooping the Coulour"-Parade teilnehmen, was Fragen zu Charles Firmenpolitik aufwirft.

Der britische König Charles III. (75) wird an seiner Geburtstagsparade "Trooping the Colour" am 15. Juni teilnehmen.

Demnach wird der an Krebs erkrankte Monarch die Parade seiner Gardesoldaten aber nicht wie üblich zu Pferd abnehmen, sondern gemeinsam mit Königin Camilla (76) in einer Kutsche sitzend.

Kate vermutlich nicht mit dabei, Sussexes nicht eingeladen Vorerst nicht mit einer Rückkehr in die Öffentlichkeit wird hingegen bei der ebenfalls an Krebs erkrankten Prinzessin Kate (42) gerechnet. Die eine Woche vor der Geburtstagsparade stattfindende Generalprobe "The Colonel's Review" soll nach Angaben des Palasts von Lieutenant General James Bucknall abgenommen werden. Britische Medien wiesen darauf hin, dass diese Aufgabe eigentlich Kate als "Colonel in Chief of the Irish Guards" zugefallen wäre.

Quellen aus dem Palast hatten zuvor angedeutet, dass sich Catherine einen Auftritt bei der "Trooping the Colour"-Parade offenhalten würde. Express.uk.co berichtete, die Prinzessin von Wales würde einen Überraschungsauftritt auf dem Balkon erwägen. Zahlreiche Adels-Experten halten eine Teilnahme Kates aber für sehr unwahrscheinlich. Bestimmt nicht mit dabei sein werden Prinz Harry und Herzogin Meghan, deren Fehlen im Gegensatz zu Catherine, auf eine ausgebliebene Einladung zurückzuführen ist. Dass die Sussexes weiterhin wichtigen Familienevents fernbleiben, scheint darauf hinzuweisen, dass die Spannungen innerhalb der Royal Family weiter anhalten. "[Harry] möchte sich mit seinem Bruder versöhnen, damit die Kinder eine Art Beziehung haben können, aber er und Meghan denken immer noch, dass eine unterwürfige Entschuldigung von William und Kate zuerst kommen muss", sagte Adels-Experte Tom Quinn gegenüber dem Mirror im März 2024. Quinn ist sich aber sicher: "Das wird einfach nicht passieren."

Sollte Charles verschlankte Monarchie überdenken? Catherines anhaltende Abwesenheit stellt Charles indes vor ein Problem: Wenn es Kates Gesundheitszustand nicht zulässt, am 15. Juni an der Militärparade "Trooping the Colour" teilzunehmen, wird der Balkon des Buckingham Palastes dieses Jahr ungewohnt leer aussehen, da traditionell nur arbeitende Mitglieder der Königsfamilie an dem Auftritt teilnehmen. Laut Royals-Expertin Dr. Tessa Dunlop könnte Catherines Fernbleiben bei der Veranstaltung daher Fragen bezüglich Charles' Firmenpolitik aufwerfen, dem ja bekanntlich eine verschlankte Monarchie vorschwebt - insbesondere in Bezug auf Meghan und Harry und deren Rolle innerhalb der Firma.

"Ob [Kate] am großen Tag am 15. Juni einen Balkonauftritt haben wird, bleibt die große Ungewissheit. Meine Vermutung ist, dass sie uns zuwinken wird, aber wenn sie es nicht tut (ganz ihr Vorrecht), werden Fragen über Harry und Meghan an die Oberfläche kommen", so Dunlop. "In diesem Jahr wird die Besetzung auf dem Balkon noch geringer sein, wenn Kate Middleton fernbleibt", zitiert The Mirror die Adels-Expertin. "Dann wäre es vielleicht an der Zeit, die Rolle der nicht aktiv arbeitenden Royals zu überprüfen? All die Cousinen Eugenie, Beatrice und Zara würden sich sicherlich über die Aussicht freuen, Schulter an Schulter mit ihrem König zu stehen. Sind nicht genau dafür Familien da?", fragt sich Dunlop.