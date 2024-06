Charles "löst Probleme mit Prinz Harry und Prinz Andrew" in einem entscheidenden Schritt

Adels-Experte Tom Quinn behauptet, dass König Charles III. derzeit bestrebt sei, mehrere Probleme mit einem Schlag zu lösen, indem er seinen Bruder, Prinz Andre w, auffordert, die königliche Loge in Windsor zu verlassen - da dieser Schritt auch eine klare Botschaft an seinen Sohn Prinz Harry aussenden würde.

Berichtet wird schon länger, der Monarch würde seinen in Ungnade gefallenen Bruder Andrew mit Nachdruck dazu ermutigen, die Royal Lodge in Windsor, die der Duke of York zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson seit Jahren bewohnt, zu räumen und in das Frogmore Cottage zu ziehen, welches früher die Sussexes bewohnt haben.