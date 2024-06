Affleck und Lopez: Der bisher größte Hinweis auf bevorstehende Scheidung

Ein Insider deutete gegenüber Page Six an, dass der "Batman"-Star seine Hochzeit mit JLo zu bereuen scheint. Es heißt, er sei "zur Besinnung gekommen" und wisse, dass sie auf eine Scheidung zusteuern.

Immer mehr Hinweise auf Ehekrise bei Affleck und Lopez

Quellen teilen gegenüber People mit, dass die Ehe des Paares "derzeit nicht in bester Verfassung" sei. Die beiden Promis, die vor ihrer Hochzeit im Jahr 2022 ihre frühere Romanze wieder aufleben ließen, sollen in Los Angeles bereits getrennt wohnen, so Medienberichte.

Was die Trennungsgerüchte zusätzlich anheizte, ist der Umstand, dass Jennifer Lopez ihre geplante Tour abgesagt hat. "Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein", so Live Nation am Freitag in einer Erklärung am 31. Mai.