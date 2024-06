"Muss sich jetzt um sich selbst kümmern": Jennifer Lopez "am Boden zerstört"

Während Spekulationen um das Ende ihrer Ehe mit Ben Affleck die Runde machen, hat Jennifer Lopez entschieden, beruflich kürzerzutreten und sich eine Auszeit zu gönnen.

Die Sängerin hat ihre "This Is Me… Live"-Sommertour abgesagt, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. "Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um mit ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zusammen zu sein", so Live Nation am Freitag in einer Erklärung am 31. Mai.

Lopez nimmt Auszeit: "Tieftraurig und am Boden zerstört" Lopez teilte in ihrem "On the JLo"-Newsletter auch mit, dass sie über die Entscheidung "tieftraurig und am Boden zerstört" sei und sagte den Fans: "Bitte seien Sie sich darüber im Klaren, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig ist." Einen Grund für ihre Auszeit enthüllte die Musikerin und Schauspielerin nicht.

Eine Jennifer Lopez nahestehende Quelle plaudert gegenüber People allerdings aus, dass die zweifache Mutter mit der Entscheidung zwar zu kämpfen hatte, sie "verstehe aber, dass die zusätzliche Zeit, die sie sich selbst und ihren Lieben widmen könne, entscheidend sei." "Das Leben ist im Moment sehr anstrengend. So traurig sie über die Absage der Tour war, so erleichtert ist sie auch. Sie muss auf sich selbst aufpassen", so der Insider. "Die Entscheidung wurde von ihrem Team gefördert." Lopez' Tour-Absage erfolgte, nachdem Trennungerüchte um sie und Ben Affleck laut geworden waren. Quellen teilen gegenüber People mit, dass die Ehe des Paares "derzeit nicht in bester Verfassung" sei. Die beiden Promis, die vor ihrer Hochzeit im Jahr 2022 ihre frühere Romanze wieder aufleben ließen, sollen in Los Angeles bereits getrennt wohnen, so Medienberichte.