Bei Scheidung: Was wird aus Afflecks und Lopez' teuerster (und unnötigster) Anschaffung?

Lange scheinen die beiden das Glück in ihrem neuen Liebesnest aber nicht genossen zu haben, denn es ranken sich mittlerweile Trennungsgerüchte um das Paar, das nach der Auflösung seiner ersten Verlobung Mitte der Nullerjahre im Jahr 2022 doch noch geheiratet hat.

Wie die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet, wurde Affleck diese Woche (zumindest vorübergehend) ohne Ehering in der Öffentlichkeit gesichtet - während Lopez am Montag die Premiere ihres neuen Films "Atlas" ohne ihren Ehemann besuchte.

Affleck und Lopez: Was wird aus ihrem gemeinsamen Luxus-Heim?

Aus dem gemeinsamen Heim soll Affleck laut TMZ bereits ausgezogen sein. Er wohne derzeit ohne seine prominente Frau in einem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles, während JLo alleine auf Haussuche in Beverly Hills gewesen sein soll.

Was im Falle einer Scheidung aus dem gemeinsamen Haus wird, ist bisher nicht bekannt. Auch nicht, wie das restliche Vermögen aufgeteilt wird oder ob es einen Ehevertrag gibt.

Die Villa, welche das Paar im Mai 2023 gekauft hat, gilt als Inbegriff von Luxus. Laut The Listing soll das Haus kurz vor dem Kauf neu umgebaut und erweitert worden sein. Das Anwesen soll rund 4.300 Quadratmeter groß sein.

Auch sonst setzten "Bennifer" offenbar auf jede Menge Prunk. So soll Ben Affleck Jennifer Lopez einen Toiletten-Sitz im Wert von 105.000 Dollar geschenkt haben. Diese soll Berichten zufolge mit Diamanten, Perlen, Rubinen und Saphiren geschmückt sein.