"Zur Besinnung gekommen": Ben Affleck soll Hochzeit mit Lopez bereuen

Laut TMZ soll Ben Affleck aktuell ohne seine prominente Frau in einem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles wohnen. Lopez indes soll vergangene Woche alleine auf Haussuche in Beverly Hills gewesen sein.

Der Schauspieler und die Musikerin haben die Spekulationen um eine mögliche Scheidung bisher unkommentiert gelassen. Ein Insider will aber in Erfahrung gebracht haben, dass die kolpoltierte Trennung eher von Ben Affleck ausgehen soll.